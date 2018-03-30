Любительку Росії Ані Лорак знову звинуватили в плагіаті

Лорак анонсувала вихід документального фільму про створення свого шоу "Діва". Її тут же звинуватили в плагіаті Тіни Кароль.

Співачку Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, звинуватили в копіюванні образів та ідей двох українських співачок – Тіни Кароль та Світлани Лободи.

На своїй сторінці в Instagram Лорак анонсувала вихід документального фільму про створення свого шоу "Діва", і на неї тут же посипались негативні коментарі.

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"Плагіат Тіни Кароль!) і це вже не перший раз!" "Копіюєш Тіну Кароль?", "Інтонації Ані Лорак (посилання на фільм "Інтонації Тіни Кароль", - ред.)", "Вже як Тіна Кароль стала фільми про себе знімати!", - написали користувачі.

Така хвиля обурення піднялася тому, що фільм Ані Лорак "Діва" і "Інтонації Тіни Кароль" схожі своєю концепцією: обидва розповідають про те, якою може бути жінка, її варіативність, і безліч образів.

Відзначимо, що в коментарях знайшлося не мало шанувальників Кароліни, які вважають, що будь-який артист може зняти про себе фільм, і в цьому немає ніякого плагіату.

Також Лорак запозичила ідею образу для свого шоу у Світлани Лободи, зазначає "Главред". У сяючому комбінезоні від Gucci Лобода з'явилася в кліпі на композицію "Хлопець", в такому ж вбранні Лорак з'явилася на одному зі своїх концертів.

Нагадаємо, раніше у кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат.