На кордоні з Польщею прикордонники затримали німця-нелегала на велосипеді

Чоловік на велосипеді намагався проїхати до Одеси.

Прикордонники Мостиського загону спільно з польськими колегами затримали німця, який на велосипеді намагався нелегально потрапити на територію України.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, вчора в обід представники Прикордонної Варти Республіки Польща поінформували українських прикордонників про не пропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску "Смільниця".

"Після вжитих додаткових заходів для охорони державного кордону, співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка на околиці населеного пункту Старява, що на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси", - йдеться у повідомленні.

Велосипедиста-порушника затримали для з'ясування обставин.

Як повідомляв УНІАН, на Буковині прикордонники виявили у чоловіка старовинну Біблію, яку він намагався вивезти незаконно.