Бойовики залишили без електрики 6 міст на Луганщині

Як йдеться на сайті губернатора, внаслідок інтенсивних бойових дій у районі автодороги "Бахмутка" біля Кіровська було пошкоджено лінії електропередач.

Через це відбулося відключення електроенергії в підконтрольних самопроголошеній "Луганській народній республіці" населених пунктах: Кіровськ, Первомайськ, Стаханов, Брянка, Алчевськ і в значній частині Луганська.

Читайте такожКримське обстріляли з мінометів і "Градів", є жертви - МоскальЗа даними Москаля, найближчим часом відремонтувати лінії неможливо через бойові дії.

Вживаються заходи для суттєвого розвантаження й зниження виробництва електроенергії на контрольованих українським урядом Луганській теплоелектростанції в Щасті й Сєвєродонецькій теплоелектроцентралі, зазначається в повідомленні голови ОДА.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині залишаються знеструмленими 38 населених пунктів.