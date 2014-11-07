Бойовики залишили без електрики 6 міст на Луганщині
Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про відключення електрики в 6 підконтрольних терористичній організації "Луганська народна республіка" містах через обстріли на автодорозі "Бахмутка".
Як йдеться на сайті губернатора, внаслідок інтенсивних бойових дій у районі автодороги "Бахмутка" біля Кіровська було пошкоджено лінії електропередач.
Через це відбулося відключення електроенергії в підконтрольних самопроголошеній "Луганській народній республіці" населених пунктах: Кіровськ, Первомайськ, Стаханов, Брянка, Алчевськ і в значній частині Луганська.
Читайте такожКримське обстріляли з мінометів і "Градів", є жертви - МоскальЗа даними Москаля, найближчим часом відремонтувати лінії неможливо через бойові дії.
Вживаються заходи для суттєвого розвантаження й зниження виробництва електроенергії на контрольованих українським урядом Луганській теплоелектростанції в Щасті й Сєвєродонецькій теплоелектроцентралі, зазначається в повідомленні голови ОДА.
Як повідомляв УНІАН, на Донеччині залишаються знеструмленими 38 населених пунктів.