У Богуславі відкрився Центр зимових видів спорту

Центр, в першу чергу, призначений для регулярних тренувань юних хокеїстів та фігуристів з навколишніх районів Київської та сусідніх областей та проведення на високому рівні спортивних змагань і зборів. Вихованням спортсменів займуться досвідчені тренери, зокрема, колишній гравець збірної України з хокею Олександр Матвійчук. Завдяки демократичній ціновій політиці Центр також стане улюбленим місцем проведення активного відпочинку дорослих та малечі.

«Льодограй» став амбітним повністю публічним соціальним проектом компанії «М.С.Л.», найбільшого в Україні оператора державних лотерей.

Генеральний директор компанії «М.С.Л.» Андрій Урядов відзначив: «Ми побудували цей центр за півтора року. Вартість проекту – 20 мільйонів гривень. Центр побудований за усіма світовими стандартами. А головне – ми подарували радість місцевому населенню – зокрема, дітлахам, які будуть основними відвідувачами цього Центру. Сучасна спортивна інфраструктура має бути в усіх містах і селах України. Де б не проживала людина, вона повинна мати усі можливості, щоб займатися улюбленим видом спорту. Ми бачимо свою місію не тільки в тому, щоб побудувати Центр зимових видів спорту. Ми відчуваємо відповідальність за його майбутнє і хочемо, щоб суспільство отримало максимальну користь від роботи Центру».

Учбово-тренувальний центр працює вже близько півтора місяця і увесь цей період на ньому проходять тренування юних хокеїстів.

Тренер юних хокеїстів, уславлений вітчизняний спортсмен, гравець національної збірної України, п`ятиразовий чемпіон країни Олександр Матвійчук відзначив: «У дітей нарешті з`явилася можливість для тренувань у нормальних умовах. А зважаючи на те, що було раніше, то ці умови – просто чудові. Бо раніше тут тренувалися на озерах взимку, коли вони замерзали. Чи їздили на штучні ковзанки у Київ та Білу Церкву. Зараз, у нас нарешті з`явилося своє постійне місце для тренування. До речі, лід тут чудовий – жорсткий, рівний, такий, як потрібен бути. Тепер маємо ростити тут наший майбутніх чемпіонів».

Окрім хокеїстів свої тренування у вересні розпочали й представники фігурного катання. Алла Брагіна, мама юного фігуриста Еріка, відзначає: «Тут блискучі умови. Ми сплачуємо 460 гривень на місяць і маємо три тренування в тиждень. Окрім того, в абонплату входять заняття з хореографії, ковзани для фігуристів, екіпірування (хокеїстам також видають форму, шоломи, ключки, наколінники, налокітники)… У Києві абонплата близько 1000 грн., але тільки за оренду льоду. Ковзани і екіпірування кожен має придбати самостійно, заняття з хореографії також треба сплачувати окремо, як і домовлятися про окремі заннятя з тренером, який не можу приділяти тобі належну увагу при групових заняттях. Нам тут дуже подобається».

Слід також зауважити, що Центр зимових видів спорту «Льодограй» обладнаний сучасною енергоустановкою, яка працює на лушпинні соняшника і повністю забезпечує об`єкт теплом. Відтак діти можуть тренуватися, а дорослі відпочивати тут незалежно від ситуації з постачанням газу.

Компанія «М.С.Л.» взяла на себе зобов`язання протягом, принаймні, десяти наступних років забезпечити функціонування «Льодограю».