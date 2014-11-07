В Україну може повернутися 12-річна школа

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У 2017 році має повернутися 12-річна освіта у школі, а в учителів буде зарплата півтори тисячі доларів. Усе поки що на рівні обговорення, остаточно документ схвалять після громадського розгляду.

Один із розробників концепції розповів, що 12-річна освіта ділитиметься на три школи. Початкова – шість років, три роки базова і стільки ж старша школа. Вона буде профільною і в окремому приміщенні. Для сільських шкіл висунули окремі вимоги - старша школа може бути одна на декілька сіл.

"Початкова школа повинна існувати незалежно від кількості учнів. Базова – коли більше 100 учнів. Для старшої потрібні близько 500 учнів", - заявив проректор Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Клепко.

Читайте такожШкільна реформа – дискусія не про кількість років навчання, а про зміст освітиЗгідно з концепцією вчителі писатимуть тести. Від їхніх результатів залежатиме, чи продовжить педагог учителювати і яка буде в нього зарплата, грошей передбачено чимало.

"До 2020 року досягти пропорції, за якою середня зарплата вчителя буде не нижче ВВП на душу населення. Якщо пов'язати із стратегією Порошенка - це 18,5 тисяч доларів на рік", - наголосив один із розробників концепції Клепко.

Проте у школах у обіцянки головних освітян не вірять і розповідають про те, що їм доводиться складати навчальні плани і вчити, коли немає підручників, а також позирати на стелю протягом уроку, чи не падає. Та й щодо 12-річного навчання висловлюються скептично.

"Ті, що не можуть вчитися, і це мордування - 10-11 клас - не потрібно. Ми ходимо за ними - за батьками, за дітьми, щоб вони просто вчилися", - зауважила сільська вчителька Тетяна Шевчук.

Заступник міністра освіти наголошує, що презентована концепція - ще не остаточний варіант. У відомстві готові всіх вислухати та внести правки.

"Ми можемо моделювати все що завгодно, фантазувати. Але реформа відбувається або не відбувається, залежно від того, що робить педагог, зачинивши за собою двері", - заявив Павло Полянський.