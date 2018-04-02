Ангели і боги: які тату "набивають" українські воїни на передовій (відео)

Бійці АТО роблять татуювання на згадку про найзапекліші бої, які назавжди залишаться в їхніх життях.

Зашифровані знаки і символи залишають на своїх тілах українські бійці на передовій.

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Бійці АТО роблять татуювання на згадку про найзапекліші бої, які назавжди залишаться в їхніх життях. Тризуби, прапори, козаки, крилаті вирази - все частіше з'являються на шкірі захисників України. Багато з них відмінно знають давню міфологію і не тільки українську. Молот Тора, сина скандинавського бога Одіна - символ захисту.

Тварини на руці бійця АТО говорить про необхідність сплаченности, як в зграї, в якій міститься сила. Фельдшер Ірина зробила татуювання з двома ангелами. Каже, що набив малюнок боєць на знак врятованих нею життів.