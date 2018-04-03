На Закарпатті за тиждень майже 100 людей захворіли на кір

Наголошується, що проти кору не мають щеплень 83% хворих.

На Закарпатті зареєстровано 94 нових випадки захворювання на кір за минулий тиждень.

Про це повідомила прес-служба Управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністраці.

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"Минулого тижня в області зареєстровано 94 випадків кору, що на 20% менше, ніж на попередньому тижні (94 проти 117 випадків). У структурі хворих традиційно переважали діти до 17 років – 89% (84 випадки), відсоток дорослих зменшився з 26% до 11% (з 31 до 10 випадків)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проти кору не мають щеплень 83% хворих.

"З початку року зареєстровано 1646 випадків кору (130,8 на 100 тис. населення), у т. ч. 1306 серед дітей до 17 років. Випадки кору реєструються на всіх адміністративних територіях області", – заявили у відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж 12-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 8434 людини – 2956 дорослих і 5478 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1760), Закарпатській (1513), Одеській (1139), Чернівецькій (800), Львівській (756) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (11), Херсонській (13) областях.