Хто з українських губернаторів виконав свої обіцянки щодо ремонту доріг - інфографіка

Журналісти перевірили як губернатори виконували свої обіцянки щодо виправлення ситуації на дорогах в своїх областях.

Портал «Слово і діло» проаналізував виконання обіцянок губернаторів з ремонту доріг.

Журналісти звернули увагу на ситуацію в Кіровоградській і Одеській областях, звідки в попередні роки надходило багато скарг про стан доріг.

"Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко обіцяв відремонтувати дороги загального користування ще будучи кандидатом в народні депутати у 2012 році. У службі автомобільних доріг у Кіровоградській області повідомили, що протягом 2012-2014 років за рахунок обласного бюджету були передбачені кошти на поточний ремонт доріг загального користування у сумі 3 млн. 205 тис. грн. Навіть якщо ці гроші були правильно освоєні, з тих пір про ремонт доріг в області нічого не чути", - йдеться в дослідженні.

У свою чергу, голова Одеської області Максим Степанов, як і обіцяв, у травні 2017 року разом з президентом Порошенко відкрив відремонтовану дорогу Т-16-28 Спаське-Вилкове. Дорога була побудована в рекордні терміни – за три місяці. Що стосується багатостраждальної траси Одеса-Рені, в 2017 році було побудовано 139 кілометрів автошляху, а в 2018 році планується відремонтувати ще 94 кілометри.

Крім Степанова, в трійку лідерів за кількістю виконаних обіцянок увійшли голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.

Юрій Ткаченко в Черкаській області відремонтував дорогу в напрямку Холодного Яру і об'їзну дорогу біля Шполи. А черкаський губернатор Муляренко виконав свої обіцянки щодо Костопільській та Здолбунівської об'їзних доріг, які в 2017 році були приведені в порядок.

Великими планами щодо ремонту доріг і ділився голова Львівської ОДА Олег Синютка, однак, хоча він і зміг завершити три проекти, три інших не були втілені в життя.

По одній "дорожній" обіцянці виконали губернатор Полтавської, Харківської, Кіровоградської та Херсонської областей. А от обіцянки Вінницького, Хмельницького, та Запорізького губернаторів знаходяться в процесі виконання.