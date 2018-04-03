Стало відомо, під яким номером виступатиме MELOVIN у півфіналі Євробачення-2018

Євробачення-2018 відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.

Сьогодні, 3 квітня, організатори Євробачення-2018 оприлюднили порядок виступу конкурсантів.

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Як йдеться на сайті конкурсу, представник від України – MELOVIN – вийде на сцену останнім у другому півфіналі під номером 18.

Зазначається, що продюсери визначають порядок виступів таким чином, щоб зібрати у півфіналах різноманітні пісні і, таким чином, зробити шоу більш видовищним.

У січні відбулося жеребкування, в результаті якого стало відомо, в якому з двох півфіналів братимуть участь представники країн.

Євробачення-2018 відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.