Стало відомо, під яким номером виступатиме MELOVIN у півфіналі Євробачення-2018
16:35, 03 квітня 2018Суспільство
1443
Євробачення-2018 відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.
Український співак виступатиме під номером 18 / фото УНІАН
Сьогодні, 3 квітня, організатори Євробачення-2018 оприлюднили порядок виступу конкурсантів.
Читайте такожДанилко про скандал на нацвідборі: якщо б я його послав "на х*й", це було б не гарно
Як йдеться на сайті конкурсу, представник від України – MELOVIN – вийде на сцену останнім у другому півфіналі під номером 18.
Зазначається, що продюсери визначають порядок виступів таким чином, щоб зібрати у півфіналах різноманітні пісні і, таким чином, зробити шоу більш видовищним.
У січні відбулося жеребкування, в результаті якого стало відомо, в якому з двох півфіналів братимуть участь представники країн.
Євробачення-2018 відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення 2018