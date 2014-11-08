Частина Луганщини залишилася без світла, води та газу через обстріли бойовиків

За минулу добу терористи так званої «ЛНР» 21 раз обстріляли з мінометів, артилерії та систем залпового вогню “Град” підконтрольну Україні територію Луганської області.

Під обстріли потрапили населені пункти Кримське, Сокільники, Трьохізбенка, Кряковка, Старий Айдар, Орєхово-Донецьке, Чорнухіне, Гірське, Нижнє і Станиця Луганська, повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

«Жертв серед цивільного населення немає, однак зруйновано ряд об’єктів інфраструктури, - заявив Москаль. - У результаті обстрілів знеструмленими залишаються Станично-Луганський район і два населених пункти Попаснянського району. Відключені від газопостачання села Трьохізбенка, Кряківка, Сокільники Новоайдарського району, а також село Чорнухіне Попаснянського району. Через відсутність струму без центрального тепло- та водопостачання залишилася Станиця Луганська».

Читайте такожБойовики посилили обстріли Луганської області - МоскальВідновити пошкоджену інфраструктуру та забезпечити людей газом, водою і теплом поки неможливо, оскільки бойовики продовжують обстріли й категорично відмовляються допускати ремонтні бригади обленерго та облгазу, заявив Москаль.

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