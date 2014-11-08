У Сумах студенти побили світовий рекорд з падіння книг за принципом "доміно"

Як передає кореспондент УНІАН, флеш-моб відбувся 8 листопада в бібліотеці Української академії банківської справи НБУ. "Ланцюжок, створений з більш 5200 книг з бібліотечного фонду академії, пройшов через 4 зали бібліотеки. Його довжина склала близько 700 м. Над реалізацією цього проекту працювали близько 50 студентів та аспірантів внз", - розповів на прес-конференції куратор і автор ідеї проекту, науковий співробітник УАБС Сергій Тихенко.

Для того, щоб виставити рекорд, сумським студентам знадобилося аж 3 спроби. Але в підсумку книги, що впали утворили зображення прапора України.

За встановленням нового досягнення спостерігали уповноважені експерти, які тепер повинні подати відповідну заяву для його фіксації в книгу рекордів України та Гіннеса. Зокрема, протокол про фіксацію рекорду підписали представник книги рекордів Гіннеса, директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Олена Попова, головний редактор газети "Панорама" Євген Положій і директор ГО "Агентство творчих подій" Ігор Касьяненко.

Диплом про офіційному визнання рекорду та занесення його до книги рекордів України вручили в. о. ректора Української академії банківської справи Національного банку України Сергію Козьменку.

За словами Сергія Тихенко, головна мета цього флеш-мобу - популяризація книги і читання. "Наша країна зараз переживає нелегкі часи. І тому дуже важливо сьогодні зберегти цілісність держави, її мову, носієм якої і є українська книга", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, до цього світовий рекорд у даній номінації належав бібліотеці бельгійського міста Антверпен, де за принципом "доміно" протягом близько 6 хвилин впали 4845 книг.