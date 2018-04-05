Чистий четвер: як готуватися до Великодня - прикмети і традиції

У Чистий четвер прибиранню відводиться головне місце. Причому чистота повинна здійснюватися не тільки фізично - прибирання, купання, але і духовно - необхідно позбутися від поганих думок.

Православні християни сьогодні, 5 квітня, відзначають Великий Четвер, який в народі називають Чистим – день встановлення Євхаристії, Таїнства Причастя.

Великдень в 2018 році відзначається 8 квітня. У Великий четвер згадують обмивання Христом ніг своїм учням, його молитву в Гефсиманському саду і зраду Іуди.

Вранці Чистого четверга прийнято вмитися з срібла, тобто з срібної монети або ложки. Вважається, що таким способом людина обдаровує себе не тільки міцним здоров'ям, але і красою.

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Крім того, у Чистий четвер необхідно влаштувати генеральне прибирання в будинку. Необхідно винести все сміття з дому, позбутися від мотлоху, перемити весь посуд.

Також у Чистий четвер прийнято купатися до сходу сонця – саме в раніше час вода у водоймах насичується благодатною силою. Вважається, що цей звичай допомагає залишатися щасливим і успішним на цілий рік. Перед обмиванням потрібно промовити молитву, слова подяки за те, що маєте.

На Великий четвер (Чистий четвер) припадає найбільша кількість обрядів, прикмет і дій. У цей день печуть традиційні паски. Паска – це не просто святковий хліб, він символізує тіло Христа. Перед тим, як приступити до випікання, треба помолитися.

У цей день на Літургії готують Святі Дари, якими протягом року причащають хворих на дому та в лікарнях. На вечірньому богослужінні у Страсний Четвер, коли читають 12 уривків з Євангелія про Страсті Христові, віруючі моляться з запаленими свічками. Після служби, за традицією, вогонь намагаються донести додому, щоб нанести зображення хреста при вході в житло.

УНІАН зібрав для вас рецепти пасок, які без особливих зусиль можна приготувати в домашніх умовах.