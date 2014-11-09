За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, ще 13 отримали поранення

Протягом доби в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 13 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

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"За минулу добу ми втратили 3 українських військових, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.