За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, ще 13 отримали поранення
13:20, 09 листопада 2014Суспільство
0 0
Спікер РНБО повідомив останні дані про втрати української армії за минулу добу.
REUTERS
Протягом доби в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 13 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики обстріляли військових з "Градів", поранено чотирьох бійців - ОК "Північ"
"За минулу добу ми втратили 3 українських військових, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter