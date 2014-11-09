За Україну на Донбасі воюють колишні російські націоналістки (відео)
15:52, 09 листопада 2014Суспільство
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В рядах бійців добровольчих батальйонів воюють багато дівчат.
Дівчина раніше була російською націоналісткою / ТСН
Юлія - російська націоналістка, ще вчора вона крокувала на "Русских маршах" в Москві, кричала гасла "Росія - для росіян", а сьогодні вона воює проти російських окупантів на Донбасі.
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"Права дівчина. Організатор правого руху в Ставропольському краї. Як вийшло, що я потрапила сюди? Прийшла на вокзал, купила квиток, сіла в поїзд і приїхала на Майдан. Нікому взагалі нічого не говорила. Буквально через пару місяців дізналися про те, що я на Майдані", - розповідає вона.
За Україну на Донбасі воюють колишні російські націоналістки
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