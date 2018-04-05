Чиновник "Укртрансбезпеки" затриманий за хабар у 38 тисяч доларів

За кожний оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США при офіційній вартості бланку у 49 гривень.

Співробітники СБУ затримали чиновника "Укртрансбезпеки", який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

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"Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою у взаємодії з управлінням запобігання корупції Мінінфраструктури блокували системний механізм вимагання грошей чиновником Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці встановили, що посадовець "Укртрансбезпеки" вимагав від підприємця 38 тисяч доларів США за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що за кожний оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США при офіційній вартості бланку у 49 гривень.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному із столичних розважальних закладів під час отримання чергової частини хабара в розмірі 4,6 тисячі американських доларів", - повідомили в СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.