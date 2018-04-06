"Хотів її": ветеран АТО розповів про армійський роман Савченко

АТОшник запам'ятав Савченко і Сергія, який проявляв до неї симпатію.

Ветеран АТО, колишній військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Євген "Жора" Турчак розповів про неадекватну поведінку Надії Савченко під час служби в армії.

В інтерв'ю "Апострофу" він згадав, як вперше познайомився із Савченко в 2014 році під час служби в Болграді.

Читайте такожСхудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО

Турчак заявив, що це була строкова служба в розвідувальній роті. На базі його розвідроти готувалася ротація в Ірак, туди з'їжджалися контрактники з усієї України.

"Серед цих контрактників була й Надія Савченко. Я вже не пам'ятаю точно, скільки тривала ця підготовка, але з усіх 300 осіб я запам'ятав двох людей: Савченко і Сергійка, який хотів її... тобто аж двох людей з трьохсот. Були плітки, що щось там вдалося-таки, тому що в казармі за місяць нічого не вийшло – вона в нього кидалася стільцями. Таке", - розповів ветеран АТО.

Також, за його словами, Савченко влаштувала скандал, коли їй відмовилися видавати СВД замість автомата Калашникова.