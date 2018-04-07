Православні сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення вважають святом весни і загального благоденства в природі.

Сьогодні православні відзначають одне з 12 головних церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Перші відомості про Благовіщення відносяться до 560 року, коли імператор Юстиніан вказав дату його святкування - 25 березня (7 квітня за новим стилем). Католики святкують Благовіщення 25 березня.

За церковними переказами, цього дня Пресвятій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу вість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. В руках архангел тримав білу лілію - символ чистоти і непорочності, яка зображена на всіх іконах Благовіщення.

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Події цього свята описані єдиним євангелістом - апостолом Лукою. У Євангелії він повідомляє, що в 6-й місяць після зачаття праведною Єлисаветою святого Іоанна Предтечі Гавриїл був посланий Богом до Назарета до Діви Марії зі звісткою про прийдешнє народження від неї Спасителя світу: «Ангел, увійшовши до Неї, сказав: Радій, Благодатна! Господь з Тобою; благословенна Ти між дружинами».

Згідно з церковним переказом, в той момент, коли Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл, вона читала книгу пророка Ісаії, а саме - слова про народження Месії.

Цього дня було заведено відпускати птахів на волю. Ця традиція символізує звільнення душі від гріхів і святість помислів у таке світле свято.

Благовіщення вважають святом весни і загального благоденства в природі.

Зі святом пов'язано багато народних прикмет: цього дня не можна виконувати будь-яку домашню роботу. Навіть «птах гнізда не в'є цього дня» - казали українці.

Вважається, що на Благовіщення і Великдень в пеклі не мучать грішників.

Як повідомляв УНІАН, Великдень цього року святкують 8 квітня.