Бойовики «ДНР» зупинили процес обміну полоненими з українськими військовими
14:35, 10 листопада 2014Суспільство
0 0
Обмін полоненими між бойовиками і українськими військовими призупинен до нового раунду Мінських переговорів.
REUTERS
Про це заявив журналістам "голова" самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко, повідомляють РИА Новости.
"Ми заявляємо (на обмін, - ред.) одних, нам віддають інших. Тому поки обміни припинені", - сказав він.
Читайте такожІз полону не всі повертаються живими - Рубан
За словами Захарченка, продовження обміну полоненими і складання списків буде однією з центральних тем майбутніх переговорів. В той же час їх дата поки не призначена, повідомив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter