Бойовики «ДНР» зупинили процес обміну полоненими з українськими військовими

Про це заявив журналістам "голова" самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко, повідомляють РИА Новости.

"Ми заявляємо (на обмін, - ред.) одних, нам віддають інших. Тому поки обміни припинені", - сказав він.

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За словами Захарченка, продовження обміну полоненими і складання списків буде однією з центральних тем майбутніх переговорів. В той же час їх дата поки не призначена, повідомив він.