На Великодні свята за спрощеним режимом держкордон України перетнули більше 2 тисяч громадян

Половина з них прямувала в нашу країну.

За запровадженим на Великодні свята спрощеним режимом державний кордон України перетнули близько 2,2 тисяч громадян.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, з 7 по 9 та 15-16 квітня діє та діятиме спрощений пропуск громадян, які проживають в межах селищних рад прикордонних районів, що межують з Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою.

«Зокрема, протягом 7-8 квітня у спрощеному режимі через кордон вже пропущено 2168 громадян, з яких 1106 осіб прямували в Україну», - інформують прикордонники.

Під час оформлення громадян прикордонники використовують переносні пристрої контролю, за допомогою яких проводиться перевірка за наявними в Держприкордонслужбі базами даних.

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Детальну інформацію про окремо визначені 30 місць, де здійснюється пропуск громадян прикордоння у період Великодніх свят та поминальних днів, можна дізнатися безпосередньо в органах місцевої влади тих населених пунктів, які знаходяться поблизу державного кордону, або прикордонних загонах на даній ділянці.

Згідно з повідомленням, співробітники прикордонного відомства в пунктах пропуску, де очікується збільшення пасажиро-транспортного руху, задіяли допоміжні наряди та створили додаткові робочі місця. Для спрощення та пришвидшення процедур перетинання кордону забезпечено безперервне функціонування «зелених коридорів», визначено додаткові смуги руху для осіб та транспортних засобів.