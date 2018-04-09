Володимир Кличко стане барабанщиком закарпатської рок-групи

Кличко-молодший допоможе українській групі Rock-H відіграти концерт у Києві.

Багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко візьме участь у концерті закарпатської групи Rock-H в якості ударника.

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Як повідомляється на сайті «Офіційного фан-клубу братів Кличків», Володимир сяде за ударну установку та зіграє дві композиції групи, які йому особливо сподобалися. Виступ має відбутися 15 квітня в столичному Docker Pub.

Відзначається, що барабани є улюбленим музичним інструментом Кличка-молодшого. В його будинку для ударної установки обладнали спеціальні звукоізольовані кімнати.

Володимир Кличко познайомився з творчістю Rock-H декілька років тому, а не так давно закарпатська рок-група навіть відвідала музей досягнень Кличка, де, судячи з усього, і було досягнуто згоди про участь Кличка у її концерті.

Нагадаємо, Володимир Кличко оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри в серпні минулого року.