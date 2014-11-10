"Бабине літо" позаду: з завтрашнього дня температура в Україні почне знижуватися

11 листопада в Україні передбачається зниження температури повітря.

Вдень очікується +5+10 градусів, у західних областях та на півдні протягом дня ще буде тепло, +10+17 градусів, повідомляє Opogode.ua. Переважатиме суха повітряна маса, опадів не передбачається. Місцями очікується туман. У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень +10+17 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +5+10 градусів. Читайте такожДо кінця тижня похолодання в Україні посилиться та досягне 6 градусів морозу У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +5+11 градусів. На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів. У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10 +16 градусів. У Києві 11 листопада - без опадів. Температура повітря вночі 0+ 3, вдень +7+ 9 градусів. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.

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