"Бабине літо" позаду: з завтрашнього дня температура в Україні почне знижуватися
11 листопада в Україні передбачається зниження температури повітря.
Вдень очікується +5+10 градусів, у західних областях та на півдні протягом дня ще буде тепло, +10+17 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Переважатиме суха повітряна маса, опадів не передбачається.
Місцями очікується туман.
У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень +10+17 градусів.
У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +5+10 градусів.
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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +5+11 градусів.
На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів.
У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10 +16 градусів.
У Києві 11 листопада - без опадів. Температура повітря вночі 0+ 3, вдень +7+ 9 градусів.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.