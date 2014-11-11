На Харківщині затримано росіянина, який віз ящик набоїв

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, чоловіка затримали на посту ДАІ в місті Валки в ніч на 9 листопада.

Під час огляду автомобіля «Хюндай», на якому їхав 36-річний росіянин, в салоні біля правого переднього сидіння міліціонери виявили металевий ящик, в якому знаходилося 700 патронів калібру 7,62 мм. Вилучені боєприпаси направлені на дослідження. Слідчий Валківського райвідділу міліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводженні зі зброєю та боєприпасами). На цей час громадянин Росії затриманий, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Працівники міліції встановлюють мету придбання та перевезення набоїв.

Читайте такожКонтррозвідка СБУ затримала диверсанта "Краба", який готував теракти за допомогою чеченців

«Завдячуючи своєчасному виявленню працівниками міліції небезпечного вантажу правопорушник не зміг вивезти боєприпаси на територію Київської області», - наголосили в міліції.