Рибалка: відсутність в Україні якісних вакцин - це загроза нацбезпеці

В Україні склалася загрозлива ситуація з вакцинацією дітлахів, яка вимагає змін у законодавстві та перегляду нормативів щодо забезпечення медичних закладів вакцинами, умов їх транспортування та зберігання.

Про це у своєму блозі на "Обозреватель" написав народний депутат Сергій Рибалка, розповідаючи про випадок п’ятимісячної дитини на Тернопільщині, яка стала жертвою щеплення неякісною вакциною. Батьки немовляти звернулися до депутата за допомогою і її життя вдалося врятувати долаючи байдужість та злочинну недбалість лікарів. Він звернув увагу на те, що такий випадок, на жаль, не поодинокий.

"Переконаний, що медики повинні проводити ретельний огляд кожної дитини перед вакцинацією і робити необхідні аналізи. Лікарі мають нести кримінальну відповідальність за стан дитини після вакцинації. Радикальна партія виступає за системні та продумані реформи. Потрібно внести необхідні зміни до чинного законодавства, щоб знищити кругову поруку серед медиків, які звикли покривати один одного за будь-яких умов", - написав Сергій Рибалка.

При цьому він додав, що Міністерству охорони здоров’я належить переглянути нормативи щодо забезпечення медичних закладів вакцинами, умов їх транспортування та зберігання, а також заборонити продавати вакцини в аптеках.

"Адже через відсутність вакцин в лікарнях батьки змушені самі їх купувати – і тут ніхто не несе відповідальності за якість цих вакцин на момент щеплення", - зазначив Сергій Рибалка.

Він додав, що вирішити це питання, серед іншого, можливо через стимулювання їх виробництва в Україні.

"Нарешті, треба вже виготовляти всі необхідні для щеплень вакцини в Україні, які мають бути високоякісними і безпечними для наших дітей. Невже це так складно? Досить вже знущатися над нашими дітьми і щеплювати їх неякісними іноземними вакцинами, які призводять до інвалідності чи летальних випадків!", - написав він, зазначивши, що "питання життя та здоров’я українських громадян – це питання національної безпеки!".

"Маємо кардинально змити ситуацію заради наших дітей!", - підкреслив він та додав, що команда РПЛ має план дій для того, щоб українці отримували належну, достойну, медичну допомогу.