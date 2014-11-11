Поранених бійців АТО позбавляють пільг і виплат - Лутковська

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, суттєві порушення були виявлені під час моніторингового візиту до військово-медичного клінічного центру Центрального регіону у Вінниці працівників Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату уповноваженого ВР з прав людини спільно з представниками громадських організацій.

Так, у медичних документах усіх поранених військовослужбовців на момент візиту були відсутні довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або акти про нещасні випадки, які повинні бути надані командуванням військових частин відповідно до чинного законодавства, йдеться в повідомленні.

Як зазначила Лутковська, це обумовлює вкрай негативні явища, а саме: у постановах військово-лікарської комісії Центрального регіону при встановленні у поранених військовослужбовців причинного зв’язку травми (поранення) в майже 80% випадків застосовується формулювання «Захворювання, пов’язане з проходженням військової служби», що зумовлено положеннями певного наказу Міністерства оборони України.

Така практика, за словами омбудсмана, позбавляє військовослужбовців, які отримали поранення і закінчили лікування без встановлення інвалідності, їхніх соціальних пільг, що передбачені чинним законодавством лише у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного їм під час виконання обов’язків військової служби, а не захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

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Також було встановлено, що виконання магнітно-резонансної томографії при здійсненні лікування військовослужбовців відбувається лише на платній основі. Це є порушенням ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» – права на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я, наголосила омбудсман.

Поранені військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, не повідомлені про їхній соціальний статус, передбачені пільги і шляхи їх реалізації.

«Особливу занепокоєність викликають повідомлення поранених військовослужбовців про те, що евакуація важко поранених для надання необхідної медичної допомоги санітарним авіаційним транспортом з військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків) затримується до моменту «наповнення» літака. Це призводить до значного погіршення стану поранених і перспектив на одужання. Після підтвердження цих фактів буде кваліфіковане кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 139, 140 Кримінального кодексу України», – наголосила Лутковська.

За результатами моніторингового дослідження до Міністерства оборони України було внесено подання уповноваженого для вжиття відповідних заходів, яке перебуває на особливому контролі омбудсмана, зазначили в прес-службі.