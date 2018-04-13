Організатор "тітушок" Саркісян перебуває у Франції під екстрадиційним арештом – поліція

Згідно з інформацією, триває «поглиблена перевірка» всіх обставин арешту, проводяться заходи щодо підтвердження його особистості.

Затриманий у Франції Армен Саркісян, якого українські правоохоронці вважають організатором «тітушок» під час подій Революції Гідності, наразі перебуває під екстрадиційним арештом.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Згідно з інформацією, триває «поглиблена перевірка» всіх обставин арешту, проводяться заходи щодо підтвердження його особистості.

Читайте такожКерівник "тітушок" Саркісян заперечив інформацію про його затримання у Франції

У поліції також повідомили, що французькі правоохоронці підтвердили затримання по лінії Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саркісяна.

Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Франції затримано одного з головних організаторів "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

Депутат зазначив, що "прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні". Геращенко також розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

У цій схемі Саркісян показаний як організатор "тітушок" і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.