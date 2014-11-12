В "іловайському котлі" загинули близько 400 українських бійців - волонтери

Про це написав заступник директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України Ярослав Тинченко у своїй статті у журналі «Український тиждень».

За даними волонтерів, в "іловайському котлі" загинули близько 400 українських бійців.

Група вивезла останки близько 150 вояків, з них більше сотні були знайдені на території так званого Іловайського котла.

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"Усі наявні дані свідчили про те, що у результаті бойових дій у так званому секторі Б протягом 24-31 серпня 2014 року загинуло близько 400 українських військовослужбовців і правоохоронців. Ці висновки підтвердив документ, що випадково потрапив до рук одному з членів групи, - відомість обліку воїнів, які брали участь у бойових діях сектору Б за вищезазначений період", - пише Тинченко.

Відомість була складена 14 вересня. На той момент кількість загиблих становила 211 осіб, ще понад 400 вважалися зниклими безвісти. Але за майже 2 місяці певна кількість зниклих безвісти повернулася до своїх частин. Наприклад, з 92-ї окремої механізованої бригади на сьогодні 11 зниклих безвісти і 2 в полоні, решта живі", - зазначив історик.

"Сьогодні залишається невідомою доля близько 200 осіб, які брали участь в операції під Іловайськом. 70-80% з них - це загиблі, тіла яких в основному вже вивезені і знаходяться в Дніпропетровську та Запоріжжі", - написав він.