Навчання пройдуть у населених пунктах Затока, Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке і прилеглих територіях.

На півдні Одеської області 17-20 квітня відбудуться антитерористичні навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, навчання пройдуть у населених пунктах Затока, Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке і прилеглих територіях.

Навчання проведе Антитерористичний центр при СБУ за участю підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції і Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та Збройних сил України.

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СБУ закликає жителів, які проживають у районі проведення навчань, зберігати спокій у зв'язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових, а також з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей. Також силовики просять дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибуховонебезпечними речовинами тощо.

В СБУ нагадали, що в Одеській області - рівень терористичної загрози «жовтий» (підвищений).