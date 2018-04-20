Україна різко злетіла у світовому рейтингу цінності громадянств (інфографіка)

Україна піднялася в рейтингу одразу на 19 позицій, завдяки отриманню безвізового доступу в країни Шенгенської зони.

Україна зайняла 80-е місце в рейтингу найбільш привабливих громадянств, піднявшись за рік відразу на 19 позицій.

Про це свідчать дані оновленого Індексу громадянств світу (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI), який вийшов 20 квітня 2018 року. Індекс демонструє об'єктивну оцінку громадянств різних країн. Експерти ранжирували 209 громадянств за різними показниками за період з 2013 по 2017 рік.

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Україна і Грузія стали країнами, де за рік зростання цінності громадянства було найбільш помітним. Вони піднялися в рейтингу на 19 і 20 позицій відповідно. Основна причина – отримання безвізового доступу в країни Шенгенської зони.

У 2017 році, вперше за останні п'ять років, перше місце дісталося Франції (81,7%). Німеччина – лідер торішніх рейтингів – опустилася на друге місце (81,6%). Країни в першій десятці Індексу практично не змінилися: Ісландія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Швейцарія, Австрія. Єдина зміна – Ірландія замінила в десятці лідерів Іспанію, яка перемістилася на 11-е місце. Останні у списку Афганістан (14,6%) і Сомалі (13,4%).

При складанні рейтингу експерти аналізували як внутрішні фактори, які свідчать про те, чи сприятлива для отримання громадянства та чи інша країна, так і зовнішні. До внутрішніх чинників належать масштаб економіки країни, рівень розвитку людського потенціалу; до зовнішніх, зокрема, можливості короткочасних безвізових поїздок з цієї країни за кордон, безвізового проживання і роботи за кордоном. Так, вказують автори дослідження, краще мати громадянство в країні з високою тривалістю життя, розвиненою системою освіти, високим рівнем добробуту і т. д.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вдвічі впав попит на шенгенські візи. При цьому зросла частка відмов у візах з 3,2% до 3,7%.