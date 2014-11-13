Рейтинг найвпливовіших жінок України очолив збірний образ Жінки миру

Вперше за дев'ять років існування рейтингу найвпливовішою жінкою України стала не Юлія Тимошенко, якій цього року дісталося друге місце, а Жінка миру, повідомляє Фокус.

Жінка миру - це збірний образ тисяч українських жінок, які з початку Майдану і до сьогоднішнього дня борються за свободу України. Серед них жінки-військові та волонтерки, жінки, чиї чоловіки і сини захищають сьогодні цілісність країни. Серед них - волонтери АТО Тетяна Ричкова, Дана Ярова, Олена Сонцеслава, Анастасія Береза, правозахисниця Олександра Дворецька, полонена Надія Савченко та інші.

Читайте такожУ новій Раді буде найбільша кількість жінок-депутатів за всі роки незалежності - дослідженняВ першій десятці немає жодної представниці минулої влади. Вперше в рейтингу так багато нових імен - третина списку. Переважно це жінки, які проявили себе під час Майдану. У цілому нинішня впливовість обумовлена або високою державною посадою, яку вони займають, або можливістю впливати на громадську думку.

Понад 30 жінок з торішнього рейтингу втратили колишню впливовість і залишилися за межами списку. Передусім це ті, хто після перемоги Революції гідності слідом за Віктором Януковичем залишив країну.

10 найвпливовіших жінок України

1. Жінка миру

2. Тимошенко Юлія, народний депутат ("Батьківщина")

3. Гонтарєва Валерія, голова НБУ

4. Пінчук Олена, засновник Фонду Олени Пінчук "Антиснід", голова наглядової ради телегрупи StarLightMedia

5. Богомолець Ольга, народний депутат (Блок Петра Порошенка)

6. Безлюдна Ганна, директор з розвитку Inter Media Group, член наглядової ради телеканалу "Інтер"

7. Денісова Людмила, міністр соціальної політики

8. Притула Олена, головний редактор інтернет-газети "Українська правда"

9. Порошенко Марина, голова ради Благодійного фонду Петра Порошенка

10. Геращенко Ірина, народний депутат (Блок Петра Порошенка), уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях