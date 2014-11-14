Нацбанк хоче заборонити банкірам вживати наркотики і алкоголь

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"На тлі динамічного розвитку світового ринку і появи нових інвестиційних інструментів все більш актуальним стає питання етичної поведінки учасників ринку. У багатьох розвинених країнах адаптовані і рекомендовані для використання в роботі так звані кодекси етичної і професійної поведінки учасників ринку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дотримання учасниками ринку стандартів етичної і професійної поведінки зміцнює довіру інвесторів і позитивно впливає на розвиток ринку, підвищує його прозорість.

Зокрема кодекс заборонятиме учасникам ринку укладати парі.

"Гра на гроші або укладення парі між уповноваженими дилерами учасників ринку строго заборонені. Керівництву учасників ринку рекомендується ввести в дію чітку політику контролю за такою діяльністю, яка повинна бути викладена в письмовій формі", - йдеться в проекті кодексу поведінки.

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Регулятор також рекомендує здійснювати суворий адміністративний контроль за проявами шахрайства з метою запобігання йому.

"Уповноваженим працівникам учасників ринку заборонено укладати угоди та здійснювати інші операції в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння та під впливом інших речовин. Керівництво установ зобов'язане розробити і чітко роз'яснити порядок дій при виявленні осіб, які зловживають такими речовинами", - наголошується в проекті документа.