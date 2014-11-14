У Донецьку терористи захопили відділення «Укргазбанку» - міліція
05:40, 14 листопада 2014Суспільство
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У Донецьку озброєні терористи захопили відділення АБ «Укргазбанк».
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу в міліцію надійшло повідомлення про те, що в м. Донецьку бойовики, які представилися співробітниками прокуратури ДНР», погрожуючи фізичною розправою, проникли в приміщення відділення АБ «Укргазбанк» і захопили його.
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За даним фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель або споруд).
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