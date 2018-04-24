У Київській області селяни не дочекалися допомоги і взялися ремонтувати дорогу самотужки (відео)

Місцеві мешканці куди вже тільки не зверталися, щоб їхню аварійну дорогу відремонтували.

Просто повз хати у селі Колонщина пролягає маршрут від однієї важливої траси до іншої. При цьому дороги майже не лишилося. Машини об’їжджають ями узбіччями, дітям страшно ходити до школи.

Програма "Гроші" розповідає, що місцеві мешканці куди вже тільки не зверталися, щоб їхню аварійну дорогу відремонтували. Але допомоги так і не дочекалися. Втомившись виймати машини зі своїх парканів, вони наважились діяти самотужки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Кабмін пообіцяв перейти від латання ям до капітального ремонту доріг.