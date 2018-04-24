Бізнес на ненароджених дітях: за скільки українки продають свої яйцеклітини (відео)

За своє життя жінка не може бути донором більше 8-ми разів. Таким, чином на продажі яйцеклітин донор може заробити майже 200 тисяч гривень.

Все більше українських жінок віддають свої яйцеклітини.

Хто, за скільки купує і продає, як влаштований цей «дивний» бізнес, розповідається в сюжеті програми "Гроші".

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Жінка, яка кілька місяців тому перенесла операцію і віддала 25 яйцеклітин, зазначає, що операція була дуже болючою. Таких операцію в неї було вже дві, підготовка до кожної триває два місяці. Жінці вколювали гормони, від яких вона відразу поправилася. За одну операцію українка отримала майже тисячу доларів - 22 тисячі гривень.

Проте наслідки такої операції для організму непередбачувані, можна навіть залишитися безплідною. За словами героїні сюжету, їй вже видаляли кісту.

За своє життя жінка не може бути донором більше 8-ми разів. Таким, чином на продаж донор яйцеклітин може заробити майже 200 тисяч гривень.

Бізнес з продажу яйцеклітин в Україні абсолютно законний. Основне правило - повна анонімність. Також донор не має ніяких прав на дитину. Так, жінка, яка продала свою яйцеклітину, не має права дізнатися, хто став її батьками дитини.

Як повідомляв УНІАН, вченим вдалося отримати живі зародки з незапліднених яйцеклітин.