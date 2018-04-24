Через ремонт дороги біля станції метро "Дорогожичі" у Києві утворився 10-кілометровий затор

Затори, пов'язані з ремонтними роботами, спостерігають і в інших частинах міста.

У Києві через проведення ремонтних робіт біля станції метро "Дорогожичі" утворився затор, який простягається на 10 км.

Читайте такожУ Київській області селяни не дочекалися допомоги і взялися ремонтувати дорогу самотужки (відео)Про це свідчать данні Google Maps. Затор починається на проспекті Валерія Лобановського та тягнеться через Севастопольську площу, Чоколівський бульвар, вулиці Вадима Гетьмана та Олени Теліги до самої станції метро "Дорогожичі".

Швидкість руху автомобілів цими вулицями складає, в середньому, близько 5 км/год.

Раніше у Київавтодорі попереджали, що рух транспорту по вулиці Олени Теліги біля метро "Дорогожичі" буде частково обмежено, через проведення ремонтних робіт. Ремонт триватиме до 30 квітня.

Затори, пов'язані з ремонтними роботами, спостерігають і в інших частинах міста. У Київавтодорі попереджають про проведення ремонту також на Набережному шосе, вулицях Алма-Атинській, Сім'ї Кульженків, Володимирській, Ярославовому Валу, бульварі Вернадського, проспекті Тичини, транспортних розв’язках на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила, проспекту Перемоги та вулиці Щербаківського.