Олександр Третьяков: Обов’язок держави - інтегрувати ветеранів у мирне життя

Перша дискусія на тему посилення соціального захисту ветеранів війни відбулася ще в жовтні 2016 під час парламентських слухань.

Обов'язок держави - інтегрувати ветеранів в мирне життя. Країна, яка хоче мати сильну армію, повинна зробити все, щоб максимально підтримати та соціально захистити своїх ветеранів.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, виступаючи на відкритті міжнародної конференція «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя», яка проходить 24-25 квітня в Києві.

«До 2014 року Україна не брала участі у діалогах щодо інтеграції ветеранів до мирного життя. Але в 2014 до нас прийшла війна і питання захисту та підтримки ветеранів стали для нас актуальними. Питаннями соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій сьогодні в Україні займаються більше 20 органів державної влади. У підсумку, в цій сфері ми маємо справжній бюрократичний хаос. Це і підштовхнуло нас до створення Міністерства ветеранів України», - зазначив він.

За словами Третьякова, перша дискусія на тему посилення соціального захисту ветеранів війни відбулася ще в жовтні 2016 під час парламентських слухань. Потім були круглі столи, конференції, інші заходи, мета яких була одна - знайти порозуміння і консенсус в цьому питанні.

«За результатами такого спілкування і вивчення міжнародного досвіду, наш Комітет спільно з волонтерами та ветеранами ініціював створення Міністерства України у справах ветеранів. Ця ініціатива знайшла підтримку на найвищому рівні», - підкреслив народний депутат.

Як повідомив Третьяков, згідно з даними соціологічного дослідження, українське суспільство підтримує ідею створення Міністерства у справах ветеранів.

«Це ще один аргумент на користь того, що ми повинні якомога швидше запустити в дію ефективні механізми для вирішення проблем людей, які захищали нашу країну. Також хочу відзначити актуальне для нас питання інтеграції ветеранів до мирного життя. В цьому напрямку ще дуже багато роботи. Але, хочу підкреслити, що адаптація ветеранів до мирного життя - прямий обов'язок держави», - заявив він.

Ініціаторами міжнародної конференція «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя», яка проходить 24-25 квітня в Києві, стали американські і українські громадські організації Combined Arms, Юридична сотня, "Побратими", за підтримки Німецького Фонду Маршалла (США), Міжнародного фонду «Відродження», а також Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.