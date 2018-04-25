НАБУ затримало співробітника СБУ на хабарі в $47 тисяч

За словами директора НАБУ, працівник СБУ вимагав ці гроші від громадян, які на підставі фейкових документів отримали право на проживання на території України.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що детективи НАБУ у продовження зірваної операції щодо корупції в міграційній службі наприкінці минулого року, 24 квітня затримали працівника СБУ на хабарі в 47 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив на брифінгу в Києві.

«Вчора (24 квітня) був затриманий працівник СБУ, він працює в головному управлінні Києва та Київської області. Ця справа є продовженням тієї операції, яка була зірвана працівниками департаменту «К» СБУ в грудні 2017 року», - заявив директор НАБУ.

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«Якщо хтось думав, що другий підрозділ детективів, де працюють офіцери під прикриттям, був розгромлений – це не так, він продовжує працювати і вчорашнє затримання – це продовження цієї операції», - додав Ситник.

За його словами, працівник СБУ отримав 47,5 тис. доларів, ці гроші він вимагав від громадян, які на підставі фейкових документів отримали документи, які дають право проживання на території України.

«Цей співробітник СБУ, діючи в рамках доручення в рамках кримінального провадження, яке розслідується за фактом незаконної видачі документів, які дають право на проживання на території України, замість того, щоб виявляти осіб, які несуть потенційну терористичну та іншу загрозу, замісить того, щоб притягнути до можливої відповідальності працівників міграційної служби, особа брала по 3 тис. доларів з кожного, хто на підставі фейкових документів проживає на території України», - зауважив Ситник.

Він додав, що спочатку працівнику СБУ було передано 11,5 тис. доларів, вчора було передано другий транш в 36 тис. доларів, і цю особу було затримано.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2017 року в НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМСУ оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям, і йому інкримінують провокацію хабара».

У Бюро стверджували, що посадовці СБУ, «використавши інформацію», яка стала їм відома під час прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ (Бюро не має повноважень на автономне прослуховування) «розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Бюро».

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У відомстві наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

Своєю чергою перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. За її словами, чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджувала, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву до СБУ.

15 грудня керівник САП Назар Холодницький заявив, що кримінальне провадження проти Пімахової не буде завершено через спецоперацію СБУ.