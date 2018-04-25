У харківському метро хлопець їхав, стоячи між вагонами поїзда (відео)

Хлопець, що стояв на зчепленні між вагонами, проїхав до станції "Завод імені Малишева", де зійшов на платформу.

У мережі з'явилося відео зацепера, який проїхав між вагонами поїзда харківського метро. Читайте такожВночі в київському метро загинув "зацепер" Хлопець, що стояв на зчепленні між вагонами, проїхав до станції "Завод імені Малишева", де зійшов на платформу. Відразу кілька людей знімали пасажира на камери смартфонів, і жоден, за даними ТСН, не звернувся в поліцію.

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