У харківському метро хлопець їхав, стоячи між вагонами поїзда (відео)
13:50, 25 квітня 2018Суспільство
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Хлопець, що стояв на зчепленні між вагонами, проїхав до станції "Завод імені Малишева", де зійшов на платформу.
У мережі з'явилося відео зацепера, який проїхав між вагонами поїзда харківського метро.
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Хлопець, що стояв на зчепленні між вагонами, проїхав до станції "Завод імені Малишева", де зійшов на платформу.
Відразу кілька людей знімали пасажира на камери смартфонів, і жоден, за даними ТСН, не звернувся в поліцію.
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