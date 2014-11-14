У Празі спіймали члена української мафії, який входив до «луганської бригади»

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Ceske Noviny. Про арешт повідомила речниця поліції Ева Краусова.

Як повідомляється, злочинця було більш ніж чотири роки тому засуджено до п'яти років позбавлення волі. Однак він втік з країни та переховувався у Східній Європі. Поліція Праги заарештувала його в одній з місцевих лікарень, в якій лікувалася його співмешканка, повідомила Краусова.

Заарештований представляє так звану "луганську бригаду".

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Він був засуджений за підробку документів, шахрайство, незаконне зберігання вогнепальної зброї, а також незаконне виготовлення та зберігання наркотиків.

Злочинця, який здебільшого, за словами Краусової, переховувався в Україні та Росії, було оголошено в міжнародний розшук. Наразі його поміщено до Панкрацької в'язниці у Празі.