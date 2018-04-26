"Виші" зникнуть: в Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
11:41, 26 квітня 2018Суспільство
3989 0
Відтепер відповідні установи називатимуться "заклад вищої освіти".
Термін "виш" зникне / фото УНІАН
Кабмін змінив термін "вищі навчальні заклади" ("виші"), визнавши його неактуальним з огляду на новий закон про освіту.
Читайте такожГройсман показав, якою буде нова українська школа (відео)
Відтепер такі установи називатимуться "заклад вищої освіти". Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 25 квітня.
"Так, змінено неактуальні терміни, наприклад, термін "вищий навчальний заклад" замінено терміном "заклад вищої освіти", що відповідає Закону "Про освіту", - йдеться у тексті постанови.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міносвіти додало до оновленої програми з літератури тексти пісень рок-зірок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter