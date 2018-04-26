"Виші" зникнуть: в Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"

Відтепер відповідні установи називатимуться "заклад вищої освіти".

Кабмін змінив термін "вищі навчальні заклади" ("виші"), визнавши його неактуальним з огляду на новий закон про освіту.

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Відтепер такі установи називатимуться "заклад вищої освіти". Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 25 квітня.

"Так, змінено неактуальні терміни, наприклад, термін "вищий навчальний заклад" замінено терміном "заклад вищої освіти", що відповідає Закону "Про освіту", - йдеться у тексті постанови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міносвіти додало до оновленої програми з літератури тексти пісень рок-зірок.