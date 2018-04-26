В річницю аварії на ЧАЕС в центрі Києва ONUKA зіграє техногенну симфонію

Концерт стартує о 19:00 в Києві на Поштовій площі.

В річницю аварії на ЧАЕС, 26 квітня, в Києві пройде концерт Zona Натхнення, в рамках якого виступлять група ONUKA і автор рок-версії гімну України Микита Рубченко.

Концерт стартує о 19:00 на Поштовій площі.

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До речі, сьогодні на українському телебаченні вперше покажуть фільм-постсимфонію «Арка», який був знятий у зоні відчуження. Музику до стрічки написав харківський рокер Микита Рубченко. Режисером виступив Антон Шатохін, передає "Вечірні вісті".

Зйомки проходили восени 2016 року, вже в грудні фільм був презентований українській публіці, а за півтора роки був номінований 18 разів на різноманітних кінофестивалях Європи, Америки і Азії, отримавши 6 нагород. "Арка" стала першим не італійським фільмом, який переміг на «Visioni Corte Film Festival» в Італії в номінації "Кращий музичний фільм".