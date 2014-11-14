Переоформити пенсії і соцвиплати побажали понад 600 тисяч переселенців

Про це заявив перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін, повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами заступника міністра, вже спрощена процедура переоформлення всіх соціальних допомог і пенсій для переселенців. "Зараз уряд працює над тим, щоб як можна ще спростити процедуру отримання довідки про взяття на облік цих людей і надання їм щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання", - сказав Мущинін.

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У Мінсоцполітики також повідомили, що за січень-жовтень до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 134,8 млрд. грн. власних коштів, або 100,6% до плану на цей період. Завдання з пенсійних надходжень виконали у всіх регіонах, крім непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей. Вже профінансовано 12,9 млрд. грн. пенсійних виплат в цьому місяці.