Група «1+1 медіа» отримала рекордні 43 нагороди премії «Телетріумф» (відео)

25 квітня відбулась церемонія нагородження головної телевізійної премії країни – «Телетріумф». У цьому році 1+1 медіа здобула одразу 43 нагороди, що стало другий рік поспіль абсолютним рекордом серед інших медіахолдингів.

Ведуча «ТСН.Тиждень» Алла Мазур отримала свою восьму статуетку «Телетріумф», здобувши першість у номінації «Ведучий/ведуча інформаційно-аналітичної програми».

Перший в Україні «Музей новин», присвячений до 20-ліття ТСН отримав перемогу у номінації «Промокaмпанія 360». Зокрема, переможцем у номінації «Національна інформаційна/новинна програма» став «ТСН», а у номінації «Інформаційно-аналітична програма» – «ТСН.Тиждень».

Кращою розважальною дитячою програмою став проект каналу ПЛЮСПЛЮС «Світ чекає на відкриття», а розважальною lifestyle-програмою – «ЛавЛавCar» каналу ТЕТ.

Свою першу нагороду отримали Руслан Сенічкин, ведучий «Сніданок з 1+1», Ігор Циганик, ведучий «Профутбол» на 2+2 та Олександр Дубінський, ведучий програми «Гроші».

Також вже вкотре «Телетріумф» було вручено ведучим каналу 1+1 Наталії Мосійчук, Юрію Горбунову.

Проекти студії «Квартал 95», що виходять в ефірі каналу «1+1», були визнані кращими в 8 номінаціях. Крім того, свій перший «Телетріумф» отримала Катерина Осадча, ведуча програми «Світське життя» у номінації «Інтерв’юер».

Повний список нагород 1+1 медіа на премії «Телетрумф 2018»: