На Харківщині за підозрою у вбивстві товариша по службі затримали 3 військових
21:31, 14 листопада 2014Суспільство
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У Вовчанському районі Харківської області затримано трьох військовослужбовців, які підозрюються у вбивстві четвертого військового.
Військовослужбовців підозрюють у вбивстві їхнього товариша по службі / УНІАН
Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у військовій прокуратурі.
За попередніми даними, військові забили свого товариша по службі на смерть. Крім цього, вони залишили місце служби.
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