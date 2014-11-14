На Харківщині за підозрою у вбивстві товариша по службі затримали 3 військових

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у військовій прокуратурі.

За попередніми даними, військові забили свого товариша по службі на смерть. Крім цього, вони залишили місце служби.

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