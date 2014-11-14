На Харківщині за підозрою у вбивстві товариша по службі затримали 3 військових

21:31, 14 листопада 2014
Суспільство
0 0

У Вовчанському районі Харківської області затримано трьох військовослужбовців, які підозрюються у вбивстві четвертого військового.

УНІАН

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у військовій прокуратурі.

За попередніми даними, військові забили свого товариша по службі на смерть. Крім цього, вони залишили місце служби.

Читайте такожУ Харківській області затримали бійців батальйону "Київ-2" з 12 кг марихуаниЗараз на місці інциденту працюють військові прокурори Харківського гарнізону. Причина конфлікту з’ясовується. Попередня кваліфікація – умисне вбивство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter