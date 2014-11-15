Під обстрілами бойовиків загинули щонайменше дев'ять мирних жителів

Увечері 14 листопада був обстріляний 405 квартал Горлівки. В результаті чого загинули п'ятеро горлівчан, з них двоє дітей, отримали поранення 12 мирних жителів, про це повідомляє сайт міськадміністрації.

Село Трьохізбенка Луганській області було обстріляно з "Градів", в результаті чого загинули троє: дитина 9 років, 86-річна жінка та 58-річний чоловік. Люди просто перебували у дворі біля своїх будинків, коли поблизу розірвалися снаряди артилерії бойовиків.

Про це пише ТСН.

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