У Харкові через терористичну загрозу пропонують обладнати маршрутки відеокамерами

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, говорячи про заходи безпеки, що вживаються у зв’язку з терактом у рок-пабі «Стіна» та диверсіями, що почастішали.

«Ми переконливо просимо наших автоперевізників обладнати, я розумію, що це кошти, але ми будемо до цього йти, всі маршрутки, всі автобуси камерами внутрішнього спостереження й запису для того, щоб аналізувати, щоб це було, як в усіх країнах. Ми зараз знаходимося в такій зоні, де загроза теракту дуже висока», - сказав Балута.

За його словами, подібними камерами відеоспостереження необхідно також обладнати всі кафе, бари та ресторани.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в рок-пабі «Стіна», що на вулиці Римарській в центрі міста, стався вибух. За даними ДСНС, постраждало 11 осіб. Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт. Управління СБУ в Харківській області розпочало розслідування за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт з тяжкими наслідками).