Євробачення знов змінило схему оцінювання конкурсантів

На думку організаторів, це допоможе зробити "вирок" кожного національного жюрі колегіальним, без впливу окремих особистостей на загальний результат.

Євробачення у цьому році змінює правила підрахунку оцінок жюрі. Зміни прийняті для того, щоб зменшити вплив конкретних членів жюрі на загальну оцінку.

Як повідомляється на офіційному сайті Євробачення, раніше оцінка конкурсанту виставлялася за середнім арифметичним усіх оцінок жюрі. Таким чином, навіть якщо більшість членів жюрі виставили високі бали, одна низька оцінка могла сильно вплинути на кінцевий результат.

За новою схемою, вага оцінки кожного з членів жюрі буде залежати від місця конкурсанта у його рейтингу. Таким чином вага високих оцінок жюрі буде більшою, а низьких зведена до мінімуму, як показано на схемі. Таким чином, чим вище стоїть конкурсант у рейтингу жюрі, тим більшу вагу має оцінка, яку він отримає.

На думку організаторів, це допоможе зробити "вирок" кожного національного жюрі колегіальним, без впливу окремих особистостей на загальний результат.

Останній раз Євробачення змінювало підхід до оцінювання у 2016 році. Тоді оцінки глядачів та жюрі почали виставляти окремо, до цього виводився середній бал.

Як повідомляв УНІАН, «Євробачення-2018» відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.