В Україні закриваються журнали Esquire, National Geographic і men's Health

Рішення про закриття української групи видань викликано складним станом ринку друкованої преси в Україні та фінансовими проблемами в головній компанії - фінської Sanoma, повідомляє "Новий час".

Офіційне оголошення про закриття в понеділок, 17 листопада. Довгий час Sanoma безуспішно намагалася продати свій журнальний бізнес в Україні і Росії зацікавленим покупцям із США.

Навесні цього року з'явилися перші повідомлення про проблеми видавництва. Sanoma Ukraine вирішувало припинити випуск двох друкованих видань - Sensa і Сasaviva. Основна причина закриття видань - складна економічна ситуація в країні і сильне падіння ринку друкованої преси.