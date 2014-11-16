В Україні закриваються журнали Esquire, National Geographic і men's Health
13:57, 16 листопада 2014Суспільство
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В Україні закриваються видання групи Sanoma Media - Esquire Україна, National Geographic, Harper's Bazaar, Домашнє вогнище і men's Health.
В Україні закриваються культові журнали \ фото nvua.net
Рішення про закриття української групи видань викликано складним станом ринку друкованої преси в Україні та фінансовими проблемами в головній компанії - фінської Sanoma, повідомляє "Новий час".
Офіційне оголошення про закриття в понеділок, 17 листопада. Довгий час Sanoma безуспішно намагалася продати свій журнальний бізнес в Україні і Росії зацікавленим покупцям із США.
Навесні цього року з'явилися перші повідомлення про проблеми видавництва. Sanoma Ukraine вирішувало припинити випуск двох друкованих видань - Sensa і Сasaviva. Основна причина закриття видань - складна економічна ситуація в країні і сильне падіння ринку друкованої преси.
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