В мережі з'явилося відео, як військову техніку з Росії перекидають у бік України

В інтернеті з'явилося відео колони російської військової техніки, яка нібито рухається з Ростова-на-Дону в напрямку Донбасу.

На відео помітно, як по трасі їдуть армійські вантажівки, що перевозять танки.

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Раніше група «Інформаційний спротив» повідомляла, що в Алчевську відзначається концентрація живої сили і бойової техніки, складування матеріально-технічних засобів (боєприпасів, продовольства та інших предметів постачання), одержуваних з Росії.