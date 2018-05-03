Російське громадянство Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство - МВС

Представник МВС зазначає, що на території Росії неможливо провести слідчі дії з особами, з якими журналіст контактував незадовго до смерті.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко зазначає, що російське громадянство журналіста Павла Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу до Всесвітнього дня свободи преси "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики".

Говорячи про справу Шеремета, заступник начальника управління - начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Олександр Ковтун зазначив, що "слідство на даний час триває".

"На жаль, осіб, причетних до скоєння вбивства, на даний час ще не встановлено. Робота проводиться", - сказав він.

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Своєю чергою, Шевченко зауважив, що "значна складність в цій роботі пов'язана з тим, що потерпілий - громадянин Російської Федерації, який мав активні постійні контакти на території країни-агресора, які дуже важливі, на думку слідства, для встановлення причин злочину і потенційних зловмисників".

"Провести слідчі дії на території Російської Федерації, зокрема, з тими особами, з якими він контактував незадовго до його смерті, неможливо", - сказав Шевченко і додав, що правової допомоги з боку Росії також не варто очікувати.

Так, констатував він, однією зі складностей розслідування цього злочину є те, що слідчі бачать дуже багато речей, які пов'язують з діяльністю на території країни-агресора можливих осіб, які можуть бути загалом причетні до цього злочину.

"І те, що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора, і громадянство потерпілого теж дуже сильно впливає на результат", - сказав представник МВС.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).