День матері в 2018 році: коли відзначають в Україні, історія та традиції свята

В Україні День матері відзначають у другу неділю травня. В цей день діти дарують своїм матерям квіти, святкові листівки, роблять подарунки власними руками, присвячують мамам пісні і вірші.

День матері 2018 в Україні, традиційно, будуть святкувати у другу неділю травня. Це свято не вважається державним, тому офіційного вихідного в цю дату немає. Однак даний факт не заважає українцям висловлювати слова вдячності матерям і дарувати їм квіти і подарунки.

Історія свята

У США День матері вперше привселюдно був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. День матері за версією Джулії Уорд - день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Концепція Джулії Уорд не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

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У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. Анна написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатних осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. У 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни (Бахрейн, Гонконг, Індія, Малайзія,Мексика, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати,Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Австралія, Україна, Естонія та інші), а ще більше тридцяти відзначають свято в інші дні.

В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року. Незважаючи на те, що в Україні дата цього свята щороку різна, в 2018 році дата збігається з міжнародною 13 травня.

Традиції Дня матері

День матері - добре свято, коли можна нагадати найдорожчій людині про те, що ви його любите, поважаєте і цінуєте.

На День матері діти дарують своїм матерям квіти, святкові листівки, роблять подарунки власними руками, присвячують мамам пісні і вірші. Якщо говорити про дорослих дітей, то прийнято дарувати подарунки, правда, до них вже немає жодних побажань, головне, щоб вони були від серця і з добрими намірами.

У США та Австралії існує традиція носити в цей день на одязі квітку гвоздики. Причому колір має значення, так кольорова гвоздика говорить про те, що мати особи жива, а білі квіти приколюють до одягу в пам'ять про померлих матерів.

Також в цей день влаштовують різні концерти, флешмоби і благодійні акції в будинках пристарілих.

На День матері діти дарують матерям квіти, святкові листівки, присвячують мамам пісні і вірші. Але пам'ятайте - не потрібно чекати Дня матері для того, щоб сказати їй слова любові та підтримки. Любіть своїх матерів, говоріть їм про те, яку важливу роль вони відіграють у вашому житті кожного дня.